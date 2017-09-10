Полиция остановила колонну титушек, идущих в сторону Краковца

Сейчас правоохранители проверяют задержанных на предмет наличия оружия и опасных предметов

Полиция остановила колонну так называемых титушек, направлявшихся в сторону пункта пропуска Краковец на украинско-польской границе. Об этом сообщил начальник Львовской областной полиции Валерий Середа, передает Укринформ.

"Полиция остановила их по причине отказа объяснять, с какой целью двигаются к границе и отказывались предъявлять документы, удостоверяющие личность", - рассказал он.

Сейчас правоохранители проверяют задержанных на предмет наличия оружия и опасных предметов.

Как сообщалось ранее, в пункте пропуска Краковец действуют режимные правила, поэтому доступ к пункту пропуска будет ограничен. Меры введены в связи с запланированным приездом на пункт пропуска лишенного гражданства экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

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