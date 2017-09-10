Из-за аварии на ралли Буковина-2017 один человек погиб

В результате аварии на ралли Буковина-2017 в Черновицкой погиб один человек, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии

В результате ДТП на ралли Буковина-2017 в Черновицкой погиб один человек, еще один находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает местное издание kitsman.info.



В Сторожинецком районе Черновицкой области вчера, 9 сентября, стартовали гонки IV этапа чемпионата Украины Буковина-2017 по автомобильному спорту. На границе Сторожинецкого и Кицманского района разбился раллийный автомобиль ГАЗ 2410 Волга, которым управлял экипаж из Одессы. На большой скорости авто выбросило с трассы. Машина въехала в бетонную опору.



Один из членов экипажа погиб на месте, другой участник экипажа травмирован. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.