Из-за аварии на ралли Буковина-2017 один человек погиб
10.09.2017 13:10
В результате аварии на ралли Буковина-2017 в Черновицкой погиб один человек, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии
Фото: kitsman.info
В результате ДТП на ралли Буковина-2017 в Черновицкой погиб один человек, еще один находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает местное издание kitsman.info.
В Сторожинецком районе Черновицкой области вчера, 9 сентября, стартовали гонки IV этапа чемпионата Украины Буковина-2017 по автомобильному спорту. На границе Сторожинецкого и Кицманского района разбился раллийный автомобиль ГАЗ 2410 Волга, которым управлял экипаж из Одессы. На большой скорости авто выбросило с трассы. Машина въехала в бетонную опору.
Один из членов экипажа погиб на месте, другой участник экипажа травмирован. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.
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