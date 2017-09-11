На Прикарпатье машина влетела в остановку: погибла женщина

Погибла стоявшая на автобусной остановке 78-летняя женщина

В селе Черче Ивано-Франковской области легковая машина влетела в остановку. Погиб один человек, четверо ранены, передает espreso.tv.



33-летний водитель машины Деу Сенс нарушил правила и столкнулся с авто Москвич-М4120. В результате столкновения Деу вынесло на пределы проезжей части - в автобусную остановку.



Погибла 78-летняя женщина, которая стояла на остановке.



Пострадала пассажирка Москвича - 46-летняя жительница села Черче. Еще у одной женщины, которая была на остановке, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга.

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