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На Прикарпатье машина влетела в остановку: погибла женщина

11.09.2017 01:58
Погибла стоявшая на автобусной остановке 78-летняя женщина
На Прикарпатье машина влетела в остановку: погибла женщина
Фото: sai.gov.ua

В селе Черче Ивано-Франковской области легковая машина влетела в остановку. Погиб один человек, четверо ранены, передает espreso.tv.

33-летний водитель машины Деу Сенс нарушил правила и столкнулся с авто Москвич-М4120. В результате столкновения Деу вынесло на пределы проезжей части - в автобусную остановку. 

Погибла 78-летняя женщина, которая стояла на остановке.

Пострадала пассажирка Москвича - 46-летняя жительница села Черче. Еще у одной женщины, которая была на остановке, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. 

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