На Прикарпатье машина влетела в остановку: погибла женщина
В селе Черче Ивано-Франковской области легковая машина влетела в остановку. Погиб один человек, четверо ранены, передает espreso.tv.
33-летний водитель машины Деу Сенс нарушил правила и столкнулся с авто Москвич-М4120. В результате столкновения Деу вынесло на пределы проезжей части - в автобусную остановку.
Погибла 78-летняя женщина, которая стояла на остановке.
Пострадала пассажирка Москвича - 46-летняя жительница села Черче. Еще у одной женщины, которая была на остановке, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга.
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