В Луцке во время забега умер участник полумарафона
11.09.2017 03:27
Предварительно, 24-летний спортсмен скончался в результате остановки сердца
В Луцке умер участник полумарафона. Об этом сообщает Нова Волинь.
24-летний бегун участвовал в легкоатлетическом забеге "Полумарафон Луческ-2017". Ему стало плохо на завершающем участке дистанции.
Спортсмену сначала оказали помощь очевидцы, затем прибыли медики.
Предварительная причина смерти - остановка сердца.
Читайте также: В Донецкой области на блокпосту умер полицейский
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
13:36
-
вчера
12:02
-
вчера
10:26
-
06.09.17
12:24
-
08.09.17
19:46
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров