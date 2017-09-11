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В Луцке во время забега умер участник полумарафона

11.09.2017 03:27
Предварительно, 24-летний спортсмен скончался в результате остановки сердца
В Луцке во время забега умер участник полумарафона

В Луцке умер участник полумарафона. Об этом сообщает Нова Волинь.

24-летний бегун участвовал в легкоатлетическом забеге "Полумарафон Луческ-2017". Ему стало плохо на завершающем участке дистанции.

Спортсмену сначала оказали помощь очевидцы, затем прибыли медики. 

Предварительная причина смерти - остановка сердца. 

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