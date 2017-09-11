В Луцке во время забега умер участник полумарафона

Предварительно, 24-летний спортсмен скончался в результате остановки сердца

В Луцке умер участник полумарафона. Об этом сообщает Нова Волинь.



24-летний бегун участвовал в легкоатлетическом забеге "Полумарафон Луческ-2017". Ему стало плохо на завершающем участке дистанции.



Спортсмену сначала оказали помощь очевидцы, затем прибыли медики.



Предварительная причина смерти - остановка сердца.

Читайте также: В Донецкой области на блокпосту умер полицейский

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



