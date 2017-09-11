В Харьковской области мужчина устроил стрельбу и ранил подростка

Мальчик получил ранение в спину, его состояние удовлетворительное

В Лозовой Харьковской области мужчина выстрелил из пневматического ружья и ранил несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Было установлено, что 14-летний мальчик проходил возле дома № 32, расположенного на территории третьего микрорайона города Лозовая, и неизвестный из окна квартиры на седьмом этаже указанного дома, по неустановленным причинам, осуществил выстрел из пневматического оружия в спину потерпевшему. Мальчик был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Состояние здоровья раненного удовлетворительное.

Как утверждают в полиции, стрельбу устроил безработный 37-летний житель Лозовой. Правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

9 сентября 2017 года в Киеве на бульваре Кольцова на детской площадке произошла стрельба, в результате чего была раненаженщина.

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