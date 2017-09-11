В Одессе банда под видом СБУ грабила иностранцев
Сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ задержали злоумышленников, которые занимались разбойными нападениями на иностранцев, под видом проведения следственных действий "сотрудниками спецслужбы". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники установили, что организатор группировки, который находится в розыске, пришел к бизнесмену одной из стран Южной Азии якобы для проведения СБУ обыска и завладел его автомобилем.
"Сотрудники спецслужбы задокументировали три факта "отжима" злоумышленниками имущества и денег у иностранцев", - отметили в пресс-службе.
Сотрудники СБУ совместно с полицией задержали организатора и двух сообщников в Одессе, обнаружили у них угнанный автомобиль.
"Во время обыска по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли поддельное решение суда, которое участники группировки "демонстрировали" во время разбойных нападений, нанося вред имиджу СБУ", - подчеркнули в пресс-службе.
Задержанным объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 и ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса.
Организатору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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