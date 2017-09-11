В Одессе банда под видом СБУ грабила иностранцев

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали организатора злоумышленников и двух его сообщников в Одессе

Сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ задержали злоумышленников, которые занимались разбойными нападениями на иностранцев, под видом проведения следственных действий "сотрудниками спецслужбы". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что организатор группировки, который находится в розыске, пришел к бизнесмену одной из стран Южной Азии якобы для проведения СБУ обыска и завладел его автомобилем.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали три факта "отжима" злоумышленниками имущества и денег у иностранцев", - отметили в пресс-службе.

Сотрудники СБУ совместно с полицией задержали организатора и двух сообщников в Одессе, обнаружили у них угнанный автомобиль.

"Во время обыска по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли поддельное решение суда, которое участники группировки "демонстрировали" во время разбойных нападений, нанося вред имиджу СБУ", - подчеркнули в пресс-службе.

Задержанным объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 и ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса.

Организатору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также: Задержаны полицейские-грабители с ж/д вокзала Киева - прокуратура

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.