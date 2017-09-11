В Мариуполе прогремел взрыв: погиб мужчина

Причины взрыва в многоэтажке на территории Левобережного района приморского города пока не выяснены

В Мариуполе в результате взрыва, который прогремел в квартире на восьмом этаже многоэтажки в Левобережном районе, погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

"В однокомнатной квартире обнаружено тело ее хозяина 1970 года с травмами головы и конечностей. В результате взрыва выбиты окна. Информация о других пострадавших пока не поступало", - отметили в ведомстве.

Причины взрыва и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.

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8 сентября 2017 года в Киеве в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль. Погиб гражданин Грузии, по непроверенным данным, участник АТО Али Тимаев (также известный как Тимур Махаури), женщина, которая была с ним в авто, госпитализирована с ранениями. Также в салоне находилась 10-летняя девочка, она серьезно не пострадала.

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