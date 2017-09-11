Вдова Махаури: В машине с ним была просто знакомая

Сестра и вдова погибшего при взрыве автомобиля в центре Киева гражданина Грузии приехали в столицу на опознание

Во взорванном в центре Киева автомобиле вместе с гражданином Грузии Али Тимаевым (Тимуром Махаури) находилась его знакомая. Об этом Громадському рассказали родственники погибшего.

Сестра и вдова, которые приехали из Грузии на опознание в Киев, подтвердили, что в машине была просто знакомая.

По словам людей из окружения Махаури, он сидел в кафе с друзьями, потом вышел и сел машину, взрыв произошел почти сразу.

Вечером 8 сентября в Киеве, в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль. Погиб гражданин Грузии, по непроверенным данным, участник АТО Али Тимаев (также известный как Тимур Махаури), женщина, которая была с ним в авто, госпитализирована с ранениями. По информации СМИ, женщину зовут Наталья Кошель, она работала моделью. Также в салоне находилась 10-летняя девочка, она серьезно не пострадала.



В СБУ сообщили, что на Махаури давно охотились спецслужбы страны-агрессора: ранее на него было совершено три покушения.

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