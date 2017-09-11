В Киевском метро закрыли станции из-за задымления (обновлено)

Задымление произошло в перегоне между станциями Контактовая площадь и Тараса Шевченко

В Киевском метро приостановили движение поездов на синей ветке. Причиной стало задымление на перегоне между двумя станциями, сообщает пресс-служба метрополитена.

Задымление обнаружено между станциями Контактовая площадь и Тараса Шевченко.

По состоянию на 19:10 движение поездов не восстановлено, передает Hromadske.

Фото: hromadske.ua

По состоянию на 19:45 движение поездов осуществляется от станции Петровка до Героев Днепра и от Майдана Независимости то станции Теремки. Пострадавших нет, сообщается в сюжете ТСН.

Журналисты рассказали, что поезд остановился на станции Контактовая площадь, простояв несколько минут перед этим на перегоне. Прибыв на станцию, пассажиров попросили покинуть вагон. Предварительно, причиной задымление стала неисправность электропроводки.

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