Воздушные Силы приведены в полную боеготовность: идет проверка

Подавляющее большинство боевых воинских частей Воздушных Сил ВСУ сегодня проверяют на способность выполнять самые разные задачи

Почти все боевые воинские части Воздушных Сил украинской армии приведены в боевую готовность с целью проверки. Об этом сообщает управление по связям с общественностью ВСУ.

Чтобы проверить готовность военных к выполнению задач, на военные сборы призвали резервистов оперативного резерва первой и второй очередей для полного доукомплектования в/ч.

"Особое внимание в ходе собрания уделяется способности военных частей организовано принять личный состав запаса и организации всестороннего обеспечения", - говорится в сообщении.

С резервистами также должны будут провести ряд занятий по индивидуальной подготовке.

11 сентября 2017 года в поселке Старычи Львовской области на базе Международного центра миротворчества и безопасности имени гетьмана Петра Сагайдачного стартовали украинско-американские военные учения Rapid Trident-2017.

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