Под Сумами полиция изъяла у военного боевой пистолет из зоны АТО
В Глуховском районе Сумской области полицейские изъяли у участника антитеррористической операции боевой пистолет. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области в Facebook.
Полиция остановила легковой автомобиль ВАЗ-2101 под управлением 22-летнего жителя села Полошки. При осмотре автомашины правоохранители обнаружили и изъяли пистолет ПМ.
Водитель объяснил, что пистолет он приобрел в зоне проведения АТО во время прохождения службы в Вооруженных Силах Украины.
Следственным отделением Глуховского отдела полиции сведения о факте обнаружения огнестрельного оружия внесены в единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст.263 УК Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Подозреваемому может грозить от трех до семи лет лишения свободы.
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Ранее сообщалось, что 1 сентября в Одессе сотрудники СБУ совместно с прокуратурой пресекли контрабанду из Украины снайперского и стрелкового оружия.
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