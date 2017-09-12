Под Сумами полиция изъяла у военного боевой пистолет из зоны АТО

Водитель объяснил полицейским, что пистолет он приобрел в зоне проведения АТО во время прохождения службы в Вооруженных Силах Украины

В Глуховском районе Сумской области полицейские изъяли у участника антитеррористической операции боевой пистолет. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области в Facebook.

Полиция остановила легковой автомобиль ВАЗ-2101 под управлением 22-летнего жителя села Полошки. При осмотре автомашины правоохранители обнаружили и изъяли пистолет ПМ.

Водитель объяснил, что пистолет он приобрел в зоне проведения АТО во время прохождения службы в Вооруженных Силах Украины.

Следственным отделением Глуховского отдела полиции сведения о факте обнаружения огнестрельного оружия внесены в единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст.263 УК Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Подозреваемому может грозить от трех до семи лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что 1 сентября в Одессе сотрудники СБУ совместно с прокуратурой пресекли контрабанду из Украины снайперского и стрелкового оружия.

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