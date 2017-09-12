В Минске потребуют пустить ОБСЕ к заложнику боевиков Асееву

Визит координатора ОБСЕ Тони Фриша в Донбасс запланирован на октябрь

В ходе следующего раунда переговоров трехсторонней контактной группы в Минске Киев будет требовать для координатора ОБСЕ Тони Фриша возможность увидеться с журналистом Станиславом Асеевым (Васиным), которого держат в заложниках боевики террористической организации ДНР. Об этом у себя в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, Фриш в начале октября планирует посетить временно оккупированные территории.

"Следовательно, в Минске мы в гуманитарной группе, ссылаясь на это заявление Фионы, будем требовать допуска представителя ОБСЕ к журналисту", - сказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

В своем сообщении Геращенко сослалась на заявление главы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионы Фрейзер, которая рассказала о полной изоляции боевиками Асеева от внешнего мира.

Боевики внесли Асеева в списки на обмен.

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Асеев - украинский журналист и блогер. Он исчез в начале июня 2017 года в Донецке. 5 июля международная правозащитная организация Amnesty International в Украине призвала боевиков в Донбассе раскрыть местонахождение пропавшего блогера, а ОБСЕ призвала немедленно освободить Асеева.

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