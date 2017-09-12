ГПУ и СБУ задержали на взятке главу правления "Хліб України"

Глава правления государственной компании задержан во время получения взятки в размере $7 тыс

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали во время получения взятки главу правления государственной акционерной компании "Хліб України". Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Он был задержан во время получения взятки в размере $7 тыс.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Как сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, взятку глава правления компании получал от заместителя директора частного селькохозяйственного предприятия "Йосипівське". Деньги задержанный требовал за согласование договора аренды имущественного комплекса дочернего предприятия компании "Хліб України" "Потаське хлібоприймальне підприємство". Сотрудник предприятия "Йосипівське" также задержан.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

9 сентября в Одессе на взятке был задержан экс-соратник Михаила Саакашвили, который ранее раскритиковал команду экс-губернатора за популизм.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.