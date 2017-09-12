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В пункте пропуска Шегини пострадали более 20-ти силовиков

12.09.2017 17:48
Повреждения разной степени тяжести получили 13 полицейских, у одного из которых - перелом, и девять пограничников
В пункте пропуска Шегини пострадали более 20-ти силовиков
Фото: facebook.com/markian.lubkivskyi

При столкновениях в пункте пропуска Шегини пострадали более 20-ти силовиков, в том числе один полицейский получил перелом. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер пресс-службы МВД Артем Шевченко.

"В результаты событий 10 сентября на пограничном пункте пропуска при охране публичного порядка пострадали и получили повреждения разной степени тяжести 13 полицейских и девять пограничников", - отметил он.

Отвечая на вопрос, в каком состоянии сейчас находятся пострадавшие правоохранители, Шевченко сказал: "Знаю, что у одного полицейского перелом плечевой кости. У других - телесные повреждения меньшей степени тяжести".

Шевченко подчеркнул, что, по предварительным данным следствиям, все пятеро задержанных в результате столкновений на границе "отличились" именно применением физического насилия в отношении пограничников.

При этом он уточнил, что подозрения еще никому не предъявлены.

Ранее в МВД сообщили, что сегодня, 12 сентября, в рамках расследования беспорядков в пункте пропуска Шегини во время пересечения границы Михаилом Саакашвили и его сторонниками полицией Львовской области задержаны пять активных участников событий, которые, в частности, применяли физическое насилие к пограничникам.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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