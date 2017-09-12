В Днепре мужчина открыл на улице стрельбу, есть раненые: фото
В Днепре мужчина на улице открыл стрельбу из травматического пистолета, в результате чего ранения получили три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Инцидент произошел в понедельник днем, 11 сентября, возле супермаркета на проспекте Богдана Хмельницкого.
По словам очевидцев и пострадавших, подозреваемый шел по улице, достал пистолет и начал стрелять в разные стороны, после чего убежал.
"В результате выстрелов один человек получил ранение в живот, другой был ранен в лицо, а третий получил только синяк", - говорится в сообщении.
Фото: dp.npu.gov.ua
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Как отметили в полиции, задержанный правоохранителями подозреваемый - ранее судимый за кражи 37-летний местный житель - "своих действий объяснить не может".
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Сейчас решается вопрос избрания задержанному меры пресечения. Подозреваемому грозит от трех до семи лет тюремного заключения.
8 сентября 2017 года в Киеве неизвестные на автомобиле обстреляли Jaguar, в результате чего пострадали два человека, находившихся в салоне иномарки. В полиции сообщили, что потерпевшие - граждане Киргизстана.
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