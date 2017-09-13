В центре Одессе обвалилась стена жилого дома: фото

В результате инцидента пострадавших нет

В центре Одессы вчера, 12 сентября, обвалилась стена дома, в котором находится департамент финансов мэрии. Об этом сообщает Думская.

На улице Жуковского обвалилась стена дома №13.

Очевидцы сообщают, что никто не пострадал.

"Судя по всему, причиной обрушения стали работы по сносу руин соседнего здания (№23 по Пушкинской, - ред.), сгоревшего 10 лет назад. Их ведет стройкомпания "Профи Буд К", с которой заключил "инвестиционный договор" Южноукраинский педагогический университет имени Ушинского", - отмечается в сообщении.

Жители дома сообщили, что услышали грохот, а потом увидели, как падает часть арки и стена.

"Демонтаж ведется уже несколько недель, и перед самым обвалом, там тоже работала тяжелая техника", - сказала местная жительница Александра.

Сейчас проход во двор разобран. На месте работала газовая служба, которая отключала дом от газа.

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