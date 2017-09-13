В Луцке из-за неисправности лифта погибла женщина

Полиция расследует инцидент как служебную халатность

В Луцке из-за технической неисправности лифта погибла молодая женщина. Трагический инцидент произошел во вторник, 12 сентября, в доме на проспекте Молодежи, сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

"Из-за технической неисправности 28-летнюю местную жительницу зажало между кабиной и шахтой лифта, в результате чего женщина погибла", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 367 УК (служебная халатность). Санкция статьи предусматривает, в частности, от двух до пяти лет тюремного заключения.

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Луцкий портал ВолыньPost сообщает со ссылкой на слова жителей дома, что проблемы с лифтом возникали неоднократно и совсем недавно его ремонтировали.

В марте 2017 года во Львове два человека упали в шахту лифта, один из них погиб.

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