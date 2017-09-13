На Чонгаре полиция задержала таможенника за взятку

Сотрудника таможни подозревают в том, что он требовал взятки за беспрепятственное перевозки алкоголя и сигарет в АР Крым

Правоохранители задержали сотрудника отдела таможенного оформления Чонгар за взятку в 30,5 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В полиции утверждают, что задокументировали преступную схему, организованную сотрудниками таможенного поста Херсон-Центральный, которые за определенное вознаграждение позволяли провозить в АР Крым подакцизные товары.

"Правоохранители установили причастность старшего смены - главного государственного инспектора отдела таможенного оформления Чонгар таможенного поста Херсон-Центральный. 30,5 тыс гривень взятки требовал последний от предпринимателя за беспрепятственные перевозки алкогольных напитков и табачных изделий в АР Крым", - говорится в сообщении.

По факту было открыто уголовное производство по ч.3. Ст.368 УК Украины (получение взятки должностным лицом).

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.