На Чонгаре полиция задержала таможенника за взятку
Правоохранители задержали сотрудника отдела таможенного оформления Чонгар за взятку в 30,5 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В полиции утверждают, что задокументировали преступную схему, организованную сотрудниками таможенного поста Херсон-Центральный, которые за определенное вознаграждение позволяли провозить в АР Крым подакцизные товары.
"Правоохранители установили причастность старшего смены - главного государственного инспектора отдела таможенного оформления Чонгар таможенного поста Херсон-Центральный. 30,5 тыс гривень взятки требовал последний от предпринимателя за беспрепятственные перевозки алкогольных напитков и табачных изделий в АР Крым", - говорится в сообщении.
По факту было открыто уголовное производство по ч.3. Ст.368 УК Украины (получение взятки должностным лицом).
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