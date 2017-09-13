Адвокат Гриба рассказал подробности его похищения в Беларуси

При этом он не смог ответить на вопрос, кто именно задерживал украинца в Гомеле, белорусы или россияне, и кому его впоследствии передали

Адвокат 19-летнего украинца Павла Гриба рассказал подробности о том, как его подзащитный оказался в СИЗО на территории РФ. Комментарий Андрея Сабинина опубликовала Украинская правда.



Украинца похитили 24 августа, около 17:00, неизвестные на автовокзале в Гомеле, куда он пришел после встречи с девушкой, чтобы ехать домой, в Украину.

Адвокат рассказал, что у Гриба с собой было удостоверение инвалида детства и паспорт.

"На одной из центральных улиц к нему подошли какие-то люди в штатском, посадили его в микроавтобус, связали и отвезли в лес, где уже почти в темноте передали другим людям", - рассказал Сабинин.

При этом он не смог ответить на вопрос, кто именно задерживал украинца в Гомеле, белорусы или россияне, и кому его впоследствии передали. "Я не могу добавить никакой информации той, что уже сообщил", - сказал он.

После того, как Гриба передали неизвестным людям, его несколько дней держали в каком-то помещении без окон.

"После этого, опять же, по его словам, прибыла следственная бригада, оформила его задержание в соответствии с российским уголовно-процессуальным кодексом. И когда его привезли в отделение полиции, он узнал, что это Смоленская область. Он увидел вывеску на участке полиции. По-моему, это город Рябцев. Там у него сняли отпечатки пальцев", - сказал Сабинин.

После этого бригада выехала с украинцем в Краснодар, где он сейчас находится в СИЗО №5.

Сабинин сообщил, что сейчас в этом городе находятся консулы Украины, которые пытаются передать Грибу вещи и лекарства.

Отец Павла Игорь Гриб не знает, в каком именно факте терроризма его обвиняют. По его словам, сын никогда не посещал Россию и оккупированный Крым, не служил в АТО, а активен был только в соцсетях.

"Я не знаю, какой именно факт терроризма ему инкриминируют. Что именно и где он совершил, нам не сообщают. Он и за рубежом был последний раз только в 2012 году. Ни в АТО, ни где-либо еще не был - не позволяет состояние здоровья. Максимум, где был активен - это в соцсетях", - отметил отец в комментарии изданию.

Сегодня стало известно, что решение об аресте Гриба российский суд вынес заочно, еще 17 августа.

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