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На взятке задержан замглавы управления Госполиции охраны

13.09.2017 16:26
По данным правоохранителей, задержанный требовал ежемесячную "дань" в виде талонов на топливо от сотрудников разных региональных подразделений полиции
На взятке задержан замглавы управления Госполиции охраны
Фото: пресс-служба СБУ

Сотрудники Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины и Нацполиции задержали заместителя начальника управления логистики - начальника отдела ресурсного обеспечения Государственной полиции охраны Нацполиции во время получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В прокуратуре сообщают, что задержанный требовал ежемесячную "дань" в виде талонов на топливо от сотрудников разных региональных подразделений полиции. Взамен он гарантировал невмешательство в процедуру проведения тендерных торгов по закупке топлива.

Фото: пресс-служба ГПУ

Чиновник был задержан во время получения ежемесячных отправлений через почтово-логистический центр.

12 сентября сотрудники ГПУ и СБУ задержали во время получения взятки главу правления государственной акционерной компании "Хліб України".

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ЛIГАБiзнесIнформ
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