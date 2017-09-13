В Одесской области подожгли мемориал Небесной сотни: фото
В Одесской области, в райцентре Ананьев неизвестные ночью подожгли стенд мемориала воинам АТО и героям Небесной сотни. Об этом сообщает местное издание Трасса Е-95.
Согласно сообщению, мемориал в центре города был недавно установлен общественными организациями.
По данным полиции, которые приводит издание, поджог был совершен около 2:30. При этом злоумышленники заранее вытащили и подожгли резиновые шины, которые были расположены за стендом.
Фото: trassae95.com
Городские власти назвали произошедшее "дерзким актом политического вандализма".
Общественники же сообщили изданию, что это уже не первое надругательство над мемориалом. Ранее его обливали краской, вандалов так и не нашли.
Ранее Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити времен Майдана на фасаде магазина "Эмпориум" на улице Грушевского в Киеве.
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