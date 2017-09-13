Белорусские пограничники заявили о силовом задержании украинца

Пограничники отмечают, что у мужчины при себе документов не было, но по его словам, он является гражданином Украины

Белорусские пограничники заявили о задержании с применением силы мужчины без документов, который заявил, что он является гражданином Украины. Об этом говорится в сообщении Государственного пограничного комитета Беларси в Facebook.

Согласно сообщению, мужчину обнаружили 13 сентября мозырские пограничники в 50 метрах от границы с Украиной.

"Увидев пограничный наряд, он попытался скрыться на сопредельной территории, но, в ходе преследования был задержан в непосредственной близости от границы. При задержании правоохранители были вынуждены применить физическую силу и спецсредства, поскольку мужчина оказал активное сопротивление", - говорится в сообщении.

Белорусские пограничники отмечают, что у мужчины при себе документов не было, но по его словам, он является гражданином Украины. О данном инциденте уже уведомили украинскую сторону.

В отношении задержанного начат административный процесс по статьям 23.29 и 23.4 КоАП РБ за умышленное незаконное пересечение госграницы и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий. Ему грозит административный арест и депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет.

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