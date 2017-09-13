В Херсоне задержали на взятке чиновника фискальной службы

По данным СБУ и ГПУ, руководитель следственного управления фискальной службы требовал взятку в размере $1,5 тыс

Сотрудники Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры уличили во взяточничестве одного из руководителей следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Херсонской области, сообщает пресс-служба СБУ.

Предполагается, что чиновник требовал $1,5 тыс от частного предпринимателя за закрытие уголовного производства, начатого по факту уклонения от уплаты налогов.

Задержание прошло во время получения чиновником ГФС всей суммы взятки.

Фото: пресс-служба СБУ



Ранее сегодня сообщалось, что сотрудники ГПУ, СБУ и Нацполиции задержали заместителя начальника управления логистики - начальника отдела ресурсного обеспечения Государственной полиции охраны Нацполиции во время получения взятки.



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