В Херсоне задержали на взятке чиновника фискальной службы
Сотрудники Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры уличили во взяточничестве одного из руководителей следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Херсонской области, сообщает пресс-служба СБУ.
Предполагается, что чиновник требовал $1,5 тыс от частного предпринимателя за закрытие уголовного производства, начатого по факту уклонения от уплаты налогов.
Задержание прошло во время получения чиновником ГФС всей суммы взятки.
Фото: пресс-служба СБУ
Ранее сегодня сообщалось, что сотрудники ГПУ, СБУ и Нацполиции задержали заместителя начальника управления логистики - начальника отдела ресурсного обеспечения Государственной полиции охраны Нацполиции во время получения взятки.
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