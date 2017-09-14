В Одессе ссора мужчин закончилась подрывом гранаты, есть раненые
В Одессе конфликт нескольких мужчин закончился подрывом гранаты, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Сегодня ночью, 14 сентября, в 00:40 местные правоохранители получили сообщение о том, что на улице Люстдорфская дорога в областном центре взорвалась граната.
На месте происшествия полицейские выяснили, что между несколькими мужчинами произошел конфликт. Один из них достал предмет, похожий на гранату, и бросил в сторону оппонентов - произошел взрыв.
Пострадавшие, точное количество которых не сообщается, госпитализированы с телесными повреждениями. С места инцидента полицейские изъяли чеку от гранаты и осколки.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
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Ранее в сентябре 2017-го в Киевской области мужчина подорвал себя гранатой после ссоры с женой.
Фото: facebook.com/gunp.odessa
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