В Одессе ссора мужчин закончилась подрывом гранаты, есть раненые

Инцидент произошел в ночь на четверг, 14 сентября; точное количество пострадавших в полиции не называют

В Одессе конфликт нескольких мужчин закончился подрывом гранаты, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Сегодня ночью, 14 сентября, в 00:40 местные правоохранители получили сообщение о том, что на улице Люстдорфская дорога в областном центре взорвалась граната.

На месте происшествия полицейские выяснили, что между несколькими мужчинами произошел конфликт. Один из них достал предмет, похожий на гранату, и бросил в сторону оппонентов - произошел взрыв.

Пострадавшие, точное количество которых не сообщается, госпитализированы с телесными повреждениями. С места инцидента полицейские изъяли чеку от гранаты и осколки.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

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Ранее в сентябре 2017-го в Киевской области мужчина подорвал себя гранатой после ссоры с женой.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

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