Столкновения в Шегинях: арестован еще один подозреваемый

Жителю Волынской области избрана мера пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 32 тыс грн

Во Львове суд арестовал еще одного подозреваемого по делу о столкновениях в пограничном пункте пропуска Шегини 10 сентября 2017 года - 35-летнего жителя Волынской области. Судебное заседание состоялось в среду, 13 сентября, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"На основании предоставленных материалов судом принято решение о заключении мужчины под стражу сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 32 тысяч гривень", - говорится в сообщении.

Волынянину объявлено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса - ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через госграницу), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) и ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка).

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13 сентября суд арестовал 39-летнего жителя Ивано-Франковской области, подозреваемого в правонарушениях во время акции в Шегинях.

10 сентября 2017 года лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. Произошли столкновения, в которых, по информации МВД, пострадали более 20 полицейских и пограничников.

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