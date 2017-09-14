В городском парке Одессы полиция изъяла взрывчатку у двух мужчин

Самодельное взрывное устройство один из задержанных, по его признанию, собрал у себя дома

В Одессе полицейский спецназ при осмотре одежды двух подозрительных мужчин обнаружил самодельное взрывное устройство. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

"В ходе несения службы... получили вызов о том, что в одном из парков города подрывают неизвестные предметы. Полицейские заметили двух мужчин, у которых... был обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, в котором с одной стороны присутствовал шнур для запала. Как пояснил один из мужчин, данное устройство он сделал самостоятельно у себя дома", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали взрывотехники, а изъятое направили на экспертизу.

Фото: пресс-служба Нацполиции

Мужчинам вменяется ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). В случае доказательства вины им грозит от трех до семи лет тюрьмы.

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