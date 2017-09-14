В Кривом Роге на взятке задержали начальника сектора полиции
Начальника одного из секторов Криворожского отдела полиции Днепропетровской области задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Правоохранители установили, что подполковник требовал от местного коммерсанта 15 тысяч гривень за непрепятствование торговле в общественных местах", - говорится в сообщении.
Сотрудники спецслужбы задержали начальника сектора в рабочем кабинете во время получения всей суммы взятки, сообщает пресс-служба.
По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (взяточничество).
Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Смотрите также: CБУ задержала на взятке чиновников Киевской таможни: фото
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:22
-
08:00
-
11:17
-
10:08
-
11:09