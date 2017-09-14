В Кривом Роге на взятке задержали начальника сектора полиции

По версии правоохранителей, подполковник требовал от коммерсанта 15 тысяч гривень, а в обмен обещал закрывать глаза на торговлю в общественных местах

Начальника одного из секторов Криворожского отдела полиции Днепропетровской области задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что подполковник требовал от местного коммерсанта 15 тысяч гривень за непрепятствование торговле в общественных местах", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задержали начальника сектора в рабочем кабинете во время получения всей суммы взятки, сообщает пресс-служба.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (взяточничество).

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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