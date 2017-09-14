В Винницкой области агроном погиб, попав под винт вертолета

Каким образом, мужчина попал под задний винт вертолета, выясняет следствие

В Винницкой области во время проведения полевых работ погиб агроном одного из предприятий, попав под задний винт вертолета МИ-2. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Винницкой области.

Трагедия случилась 13 сентября в селе Скибенцы Погребищенского района.

По предварительной информации следствия, при выполнении работ по внесению химикатов на поля во время дозаправки вертолета водой 40-летний агроном предприятия, приблизившись к работающему авиатранспорта при невыясненных обстоятельствах попал под задний винт вертолета.

В результате происшествия житель Киевской области получил ранения, несовместимые с жизнью и погиб на месте происшествия, сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК.

Такое правонарушение карается лишением свободы на срок до 10 лет.

Как сообщалось ранее, также вчера, 13 сентября, в приграничном городе Хорог в Таджикистане от президентского вертолета погиб начальник местного аэропорта. 60-летний Дилдор Максудшоев провожал таджикского лидера Эмомали Рахмона в Душанбе и стоял вблизи от вертолета, когда тот начал подниматься в воздух. От мощного потока воздуха из-за работающих лопастей постеленный на земле ковер, на котором стоял Максудшоев, свернулся и вместе с мужчиной был отброшен на стоящий рядом камень. Начальник аэропорта сильно ударился о камень и скончался от травм по пути в больницу.

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