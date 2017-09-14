В Запорожье ликвидировали онлайн-порностудию: фото
Полицейские пресекли деятельность онлайн-студии, с которой распространялась фото- и видеопродукция порнографического характера. Продолжается расследование уголовного производства. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Нацполиции в Запорожской области получили оперативную информацию о распространении группой лиц кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера. Осуществляя комплекс розыскных мероприятий, полицейские установили адреса помещений, оборудованных под порностудии.
Оперативники совместно со следователями провели санкционированные обыски в помещениях по трем адресам. Во время следственных действий изъята компьютерная техника, средства фото- и видеофиксации, платежные банковские карточки, блокноты с черновыми записями и другие вещественные доказательства. Назначен ряд соответствующих экспертиз.
Продолжается расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.3 ст.301 Уголовного кодекса Украины - ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов.
Фото: npu.gov.ua
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех лиц, причастных к совершению указанного преступления.
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