На Закарпатье на взятке в 150 тыс грн разоблачен помощник нардепа

Помощнику народного депутата и бизнесмену объявлено о подозрении в вымогательстве и взяточничестве, в суд ушло ходатайство об избрании меры пресечения

На Закарпатье в ходе расследования уголовного производства о присвоении 2 млн грн бюджетных средств должностными лицами отдела образования одной из РГА в 2015 году, разоблачен помощник народного депутата Украины при вымогательстве и получении 150 тыс грн неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Ларисв Сарган в Facebook.

Следователи расследуют факт присвоения должностными лицами отдела образования одной РГА и частным предпринимателем бюджетных средств на общую сумму около 2 млн грн путем завышения цен при поставках угля в учебные заведения одного из районов края (ч.2 ст.364 УК Украины).

Также в ходе досудебного расследования задокументирована преступная деятельность одного из помощников народного депутата Украины, работающего на общественных началах, - вымогательство и получение неправомерной выгоды в сумме 150 тыс грн на свой карточный счет от частного предпринимателя.

Указанные средства были предоставлены за давление и увольнения сотрудников управления защиты экономики и следователя в указанном производстве путем направления депутатских обращений одного из нердепов в Нацполицию, ГПУ и Кабмин о якобы неправомерных действиях правоохранителей при проведении следственных действий в уголовном производстве о присвоении бюджетных средств.

Прокуратурой Закарпатской области начато уголовное производство по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, и пособничества в принятии такой неправомерной выгоды (ч.2 ст.27 - ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 369 УК Украины).

14 сентября помощнику народного депутата Украины и частному предпринимателю объявлено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений.

Сейчас направлено ходатайство в Ужгородский горрайонный суд об избрании фигурантам меры пресечения.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

В ходе обысков у помощника нардепа и предпринимателя изъято удостоверение помощника народного депутата Украины, паспорта граждан Венгрии и Украины, служебные удостоверения полковника милиции, работника Кабинета Министров, Верховной Рады, работника международной полиции и различных контролирующих органов, выписанных на фамилию помощника народного депутата.

Также изъяты денежные средства и официальные документы, подтверждающие его преступную деятельность. Кроме этого, из сейфа помощника нардепа изъято около $70 тыс.

Проводятся дальнейшие следственные действия по документированию других участников преступной схемы и проверяется причастность к получению неправомерных выгод народным депутатом Украины.

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Ранее сегодня сообщалось, что преподаватель Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана задержан на рабочем месте по подозрению в вымогании взятки от студента.

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