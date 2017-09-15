В Харькове Mercedes влетел в электроопору: трое людей погибли

Погибли водитель иномарки и 21 и 24-летние пассажиры, граждане Иордании, передают в полиции

В Харькове в результате столкновения Mercedes с электроопорой погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

"Информация о происшествии поступила в полицию 14 сентября в 23:50. Установлено, что автомобиль Mercedes двигался со стороны аэропорта в направлении центра. По предварительным данным, иномарка столкнулась с елекотроопорой, превысив скорость", - говорится в сообщении

В полиции уточняют, что погибли водитель и 21 и 24-летние пассажиры, граждане Иордании.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

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