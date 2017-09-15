Воевавшему за террористов бойцу ВСУ грозит до 15 лет тюрьмы

В 2014-2015 годах уроженец Кривого Рога воевал на стороне боевиков, а в 2016-м вернулся на свободную территорию Украины и стал военнослужащим ВСУ

В суд передан обвинительный акт против 50-летнего уроженца Кривого Рога, который сначала воевал в Донбассе на стороне подконтрольных Кремлю боевиков, а затем вступил в ряды украинской армии. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения по обвинению в террористической деятельности, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Следствие установило, что с июля 2014 по апрель 2015 годов мужчина по собственному желанию воевал в рядах террористов наводчиком-оператором противотанкового ракетного комплекса.

По информации прокуратуры, обвиняемый участвовал в боевых действиях вблизи Снежного, Дмитровки, Шахтерска Донецкой области, а также Красного Луча (ныне - Хрустальный) Луганской области.

Также сообщник кремлевских наемников воевал против сил АТО в Иловайске и Дебальцево, отмечают в ведомстве.

В 2016 году мужчина вернулся на свободную территорию Украины и вступил в ряды ВСУ. В мае 2017-го он был задержан по подозрению в сотрудничестве с террористами и арестован.

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Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 УК (участие в террористической группе или террористической организации). Обвинительный акт направлен для рассмотрения в Артемовский горрайонный суд Донецкой области.

Ранее в сентябре 2017 года в Донецкой области был задержан гражданин России, который, по информации полиции, причастен к захвату боевиками админзданий в Мариуполе весной 2014-го.

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