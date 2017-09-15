СБУ предотвратила контрабанду крупной партии психотропов

По данным СБУ, наркодельцы заказывали в одной из стран Европы психотропное вещество МДМА, которое затем реализовывали в Киевской и Одесской областях

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией и прокуратурой предупредили контрабанду в Украину психотропных веществ на почти полтора миллиона гривень. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Правоохранители установили, что наркодельцы заказывали в одной из стран Европы психотропное вещество МДМА, которое затем реализовывали в Киевской и Одесской областях.

Оперативники спецслужб задержали двух курьеров на одном из пунктов пропусков во Львовской области. Во время обыска автомобиля было обнаружено шесть тыс психотропных таблеток, скрытых под днищем машины. По данным правоохранителей, вещество ввозилось в Украину раз в три месяца.

Сотрудники СБУ установили также двух организаторов контрабанды. Открыто уголовное производство.



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