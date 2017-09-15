В Харьковской области поезд врезался в Камаз: есть пострадавшие

В результате ДТП повреждено железнодорожное полотно длиной 300 м, из-за чего было прекращено движение железнодорожного транспорта

В Харьковской области пригородный поезд столкнулся с грузовым автомобилем Камаз, в результате чего травмированы двое пассажиров и повреждено 300 метров железнодорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел в поселке городского типа Приколотое Великобурлукского района.

"На железнодорожном переезде автомобиль "КАМАЗ-5320" под управлением 25-летнего жителя поселка Федоровка Великобурлукского района столкнулся с пригородным ускоренным пассажирским поездом сообщением "Купянск-узловой - Волчанск", - сказано в сообщении.

В результате столкновения получили травмы два пассажира поезда - 32 и 44-летние мужчины. Они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.





Фото: npu.gov.ua

Также в результате ДТП повреждено железнодорожное полотно длиной 300 м, из-за чего было прекращено движение железнодорожного транспорта.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

11 сентября на востоке Бразилии в штате Эспириту-Санту в результате столкновения грузовика с гранитом и микроавтобуса погибли 11 членов немецкой танцевальной группы Bergfreunde, находящейся в Бразилии на гастролях.

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