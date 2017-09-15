Похищение крымского татарина: против оккупантов открыли дело

Прокуратура АР Крым расследует факты похищения и избиения силовиками Рената Параламова, а также незаконного обыска в его доме

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство по факту похищения и избиения оккупантами на полуострове гражданина Украины, крымского татарина Рената Параламова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по обращению и.о. министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Незаконные действия оккупантов против жителя полуострова квалифицированы по ст. 127 (пытки), 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 162 (нарушение неприкосновенности жилья), 373 УК (принуждение к даче показаний), отметили в прокуратуре.

13 сентября 2017 года неизвестные в масках похитили Параламова после незаконного обыска в его доме в поселке Нижнегорский оккупированного Крыма.

На следующий день, 14 сентября, Параламова отпустили. Выяснилось, что силовики жестоко его пытали.

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РФ оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против России были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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