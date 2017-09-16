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Инцидент сотрудников УГО с журналистами расследуется - Гелетей

16.09.2017 15:11
Начальник Управления государственной охраны извинился за действия своих подчиненных сегодня ночью в Конча-Заспе
Инцидент сотрудников УГО с журналистами расследуется - Гелетей
Фото: facebook.com/natalie.sedletska

По факту конфликта  сотрудников Управления государственной охраны с журналистом программы Схемы Михаилом Ткачом возле одного из ресторанов в Конча-Заспе назначено внутреннее расследование. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник УГО Валерий Гелетей.

"Сегодня позвонил главному редактору Радио Свобода Инне Кузнецовой и извинился перед журналистом Михаилом Ткачом за поведение сотрудников вчера вечером. С самого утра пытался связаться с Михаилом Ткачом", - написал Гелетей.

Он отметил, что по факту инцидента начато внутреннее расследование, на время которого его фигуранты временно отстранены от исполнения обязанностей.

"В случае установления нарушений, виновные будут наказаны", - пообещал начальник УГО.

Он также пригласил журналиста Ткача "на встречу в любое удобное для него время".

По словам Ткача, на съемочную группу программы Схемы возле одного из ресторанов, где находились президент Порошенко, премьер-министр Гройсман, вице-спикер Геращенко и целый ряд политиков, напали сотрудники Управления государственной охраны Украины. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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