Инцидент сотрудников УГО с журналистами расследуется - Гелетей
По факту конфликта сотрудников Управления государственной охраны с журналистом программы Схемы Михаилом Ткачом возле одного из ресторанов в Конча-Заспе назначено внутреннее расследование. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник УГО Валерий Гелетей.
"Сегодня позвонил главному редактору Радио Свобода Инне Кузнецовой и извинился перед журналистом Михаилом Ткачом за поведение сотрудников вчера вечером. С самого утра пытался связаться с Михаилом Ткачом", - написал Гелетей.
Он отметил, что по факту инцидента начато внутреннее расследование, на время которого его фигуранты временно отстранены от исполнения обязанностей.
"В случае установления нарушений, виновные будут наказаны", - пообещал начальник УГО.
Он также пригласил журналиста Ткача "на встречу в любое удобное для него время".
По словам Ткача, на съемочную группу программы Схемы возле одного из ресторанов, где находились президент Порошенко, премьер-министр Гройсман, вице-спикер Геращенко и целый ряд политиков, напали сотрудники Управления государственной охраны Украины.
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