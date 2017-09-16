В 2016 на работы в сгоревшем лагере в Одессе выделяли 11 млн грн

Деньги выделили на дополнительные работы по реконструкции - в том числе и на систему пожарной сигнализации

Летом 2016 года на реконструкцию детского лагеря Виктория в Одессе потратили 11,08 млн грн. Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на Вестник госзакупок.



В списке работ по реконструкции была установка автоматической пожарной сигнализации.



Подряд на реконструкцию стоимостью 22,22 млн грн выиграло предприятие Юг-укрстрой. Информации о наличии у него лицензии от ГосЧС на противопожарные работы нет.



Изначально в списке работ по реконструкции была пожарная сигнализация, но в договоре на дополнительные работы также были заложены деньги на ее установление. Что конкретно понадобилось еще делать - не уточняется.

Одесская полиция в мае 2016 года открыла уголовное дело по реконструкции лагеря из-за внесения неправдивых ведомостей в официальные документы фирм Юг-Строй и Монолит. Никакой информации о продвижении дела в судебном реестре нет.

Юг-Укрстрой принадлежит Светлане Донченко, Монолит учредила Любовь Резникова. Они входят в состав учредителей ООО "Пассажирская канатная дорога", которое арендовало на 49 лет единственную в Одессе канатную дорогу.

Возгорание в лагере произошло вечером 15 сентября. В здании были 42 ребенка. Двое погибли, поиски еще одного продолжаются. Полиция расследует дело как нарушение требований пожарной безопасности.



Предварительно, не сработала пожарная сигнализация и детей разбудил запах дыма. Причиной возгорания могла стать неисправная проводка.



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