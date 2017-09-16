Пожар в лагере в Одессе: директор госпитализирован
Директора детского лагеря Виктория в Одессе госпитализировали после того, как он узнал о пожаре, унесшем жизни двух детей. Об этом во время брифинга в горсовете сообщил мэр Геннадий Труханов, передает местное издание Depo.Одеса.
Издание отмечает, что нынешний директор возглавлял лагерь в течение 20 лет. "Узнав о пожаре, у него произошла остановка сердца", - сказано в сообщении.
Сейчас опросить руководителя учреждения невозможно, он находится под капельницами. Труханов отметил, что директор детского лагеря жил этим комплексом, недавно он перенес инфаркт.
В результате пожара в лагере двое детей погибли, поиски еще одного продолжаются. Полиция расследует дело как нарушение требований пожарной безопасности.
В ГСЧС заявили, что звуко-световая противопожарная сигнализация в лагере во время пожара вечером 15 сентября была выключена.
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