Пожар в лагере в Одессе: директор госпитализирован

Местное издание написало, что у него произошла остановка сердца

Директора детского лагеря Виктория в Одессе госпитализировали после того, как он узнал о пожаре, унесшем жизни двух детей. Об этом во время брифинга в горсовете сообщил мэр Геннадий Труханов, передает местное издание Depo.Одеса.

Издание отмечает, что нынешний директор возглавлял лагерь в течение 20 лет. "Узнав о пожаре, у него произошла остановка сердца", - сказано в сообщении.

Сейчас опросить руководителя учреждения невозможно, он находится под капельницами. Труханов отметил, что директор детского лагеря жил этим комплексом, недавно он перенес инфаркт.

В результате пожара в лагере двое детей погибли, поиски еще одного продолжаются. Полиция расследует дело как нарушение требований пожарной безопасности.

В ГСЧС заявили, что звуко-световая противопожарная сигнализация в лагере во время пожара вечером 15 сентября была выключена.

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