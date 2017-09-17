МВД: Виновники трагедии в Одессе будут наказаны
МВД призывает не спекулировать на трагических событиях в Одессе в целях реализации политических амбиций. Об этом ведомство сообщает на официальной странице в Facebook.
МВД гарантирует объективность и беспристрастность расследования этого преступления и наказания виновных в рамках действующего законодательства Украины.
Ведомство напоминает, что в ночь на 16 сентября в результате возгорания одного из корпусов детского лагеря "Виктория" в Одессе погибли трое детей и двое госпитализированы. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".
15 сентября 2017 года поздно вечером в одесском детском лагере Виктория произошел пожар - загорелось деревянное здание одного из корпусов.
По делу о пожаре в детском лагере Виктория в Одессе следствие на данный момент подозревает директора этого учреждения и ответственного за пожарную безопасность.Директор задержан.
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