USD:  26.05  26.34   EUR:  30.85  31.46  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

МВД: Виновники трагедии в Одессе будут наказаны

17.09.2017 11:53
МВД призвало не спекулировать на трагических событиях в Одессе ради удовлетворения политических амбиций
МВД: Виновники трагедии в Одессе будут наказаны
Фото: odesa.dsns.gov.ua

МВД призывает не спекулировать на трагических событиях в Одессе в целях реализации политических амбиций. Об этом ведомство сообщает на официальной странице в Facebook.

МВД гарантирует объективность и беспристрастность расследования этого преступления и наказания виновных в рамках действующего законодательства Украины.

Ведомство напоминает, что в ночь на 16 сентября в результате возгорания одного из корпусов детского лагеря "Виктория" в Одессе погибли трое детей и двое госпитализированы. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

15 сентября 2017 года поздно вечером в одесском детском лагере Виктория произошел пожар - загорелось деревянное здание одного из корпусов.

По делу о пожаре в детском лагере Виктория в Одессе следствие на данный момент подозревает директора этого учреждения и ответственного за пожарную безопасность.Директор задержан.

Читайте также: В Одессе пытались штурмовать здание мэрии: фото, видео

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 