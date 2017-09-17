В Киеве произошло масштабное ДТП; трое пострадавших
17.09.2017 13:37
В результате ДТП на Большой Окружной в Киеве пострадали три человека
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
В ночь на 17 сентября в Киеве около 1:00. на ул. Большая Окружная произошло масштабное ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
"Автомобиль ВАЗ 2110 госномер #АН4477IM, по неизвестным причинам, на полной скорости врезался в прицеп дорожной службы, которая наносила разметку", - гласит сообщение.
В результате происшествия пострадали три человека. Все они тяжелом состоянии были деблокированы силами ГСЧС и госпитализированы.
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