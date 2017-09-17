USD:  26.05  26.34   EUR:  30.85  31.46  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Киеве произошло масштабное ДТП; трое пострадавших

17.09.2017 13:37
В результате ДТП на Большой Окружной в Киеве пострадали три человека
В Киеве произошло масштабное ДТП; трое пострадавших
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В ночь на 17 сентября в Киеве около 1:00. на ул. Большая Окружная произошло масштабное ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Автомобиль ВАЗ 2110 госномер #АН4477IM, по неизвестным причинам, на полной скорости врезался в прицеп дорожной службы, которая наносила разметку", - гласит сообщение.

В результате происшествия пострадали три человека. Все они тяжелом состоянии были деблокированы силами ГСЧС и госпитализированы.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 