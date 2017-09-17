В Киеве произошло масштабное ДТП; трое пострадавших

В результате ДТП на Большой Окружной в Киеве пострадали три человека

В ночь на 17 сентября в Киеве около 1:00. на ул. Большая Окружная произошло масштабное ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.



"Автомобиль ВАЗ 2110 госномер #АН4477IM, по неизвестным причинам, на полной скорости врезался в прицеп дорожной службы, которая наносила разметку", - гласит сообщение.



В результате происшествия пострадали три человека. Все они тяжелом состоянии были деблокированы силами ГСЧС и госпитализированы.