В Турции автобус свалился в пропасть: четверо погибших
17.09.2017 15:55
Туристический автобус упал с 50-метровой высоты в турецкой провинции Анталья
Фото: dha.com.tr
В результате падения автобуса в турецкой провинции Анталья погибли не менее четырех человек, 27 получили травмы. Об этом сообщает агентство Dogan.
По имеющимся данным, водитель туристического автобуса, который двигался в направлении города Адрасан, не справился с управлением. Автобус скатился с 50-метровой высоты вниз.Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
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