USD:  26.05  26.34   EUR:  30.85  31.46  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Турции автобус свалился в пропасть: четверо погибших

17.09.2017 15:55
Туристический автобус упал с 50-метровой высоты в турецкой провинции Анталья
В Турции автобус свалился в пропасть: четверо погибших
Фото: dha.com.tr

В результате падения автобуса в турецкой провинции Анталья погибли не менее четырех человек, 27 получили травмы. Об этом сообщает агентство Dogan.

По имеющимся данным, водитель туристического автобуса, который двигался в направлении города Адрасан, не справился с управлением. Автобус скатился с 50-метровой высоты вниз.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 