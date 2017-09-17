В Турции автобус свалился в пропасть: четверо погибших

Туристический автобус упал с 50-метровой высоты в турецкой провинции Анталья

В результате падения автобуса в турецкой провинции Анталья погибли не менее четырех человек, 27 получили травмы. Об этом сообщает агентство Dogan.

По имеющимся данным, водитель туристического автобуса, который двигался в направлении города Адрасан, не справился с управлением. Автобус скатился с 50-метровой высоты вниз.