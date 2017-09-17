В Киеве задержан известный баскетболист: видео
17.09.2017 21:29
После совершения ДТП водитель скрылся, но оставил в автомобиле двоих пьяных пассажиров
Владислав Подолян (фото - скриншот с видео)
В ночь на 17 сентября в Киеве на Чоколовском бульваре полиция задержала известного украинского баскетболиста Владислава Подоляна. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.
Сообщается, что одним из пассажиров оказался защитник БК Киев Владислав Подолян. Когда подъехали патрульные, на их оскорблял, угрожал и пытался ударить. Впоследствии на него надели наручники и уложили на асфальт.
"На перекрестке с улицей Ушинского что-то пошло не так и водитель автомобиля Nissan, д.н.з. AI6738BC, потерял управление над авто и въехал в столб, а потом в отбойник. Как только водитель понял, что совершил беду - моментально убежал, оставив на месте двух пьяных пассажиров", - говорится в сообщении.
Сообщается, что одним из пассажиров оказался защитник БК Киев Владислав Подолян. Когда подъехали патрульные, на их оскорблял, угрожал и пытался ударить. Впоследствии на него надели наручники и уложили на асфальт.
"Ему надели наручники, но это его не остановило - он начал махать ногами и даже запрыгнул сам в помойку, а затем еще и ударил своего товарища", - отмечено в сообщении.
Сам Подолян, лежа на полу кричал "поставьте меня на ноги, чтобы я не заболел". Сообщается, что в совершенном ДТП никто не пострадал.
В видео присутствует ненормативная лексика (18+)
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