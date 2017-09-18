Под Киевом сгорел локомотив поезда с пассажирами

В результате пожара огнем уничтожен локомотив и повреждена контактная сеть

В Киевской области возле железнодорожной станции Коржи загорелся локомотив во время следования пассажирского поезда №64 (Киев - Харьков). Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В результате пожара огнем уничтожен локомотив и повреждена контактная сеть. В 1:03 18 августа подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Задержка движения поездов составила 3 часа 17 мин", - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются причины возгорания.

Ранее сегодня сообщалось, что на Закарпатье ветер повалил дерево на ж/д пути и задержал поезд.

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