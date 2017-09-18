Трагедия в лагере Одессы: проверяют детсады и школы

В мэрии Одессы сообщили, что специалисты будут проверять детские сады, школы, кружки детского творчества, больницы, поликлиники

Структурные подразделения одесской мэрии получили распоряжение проверить совместно с Государственной службой чрезвычайных ситуаций все места массового скопления людей. Об этом сообщает Думская.

По словам вице-мэра Олеся Янчука, трагедия в лагере Виктория должна стать уроком, и подобное повторяться не должно.

Проверять будут детские сады, школы, кружки детского творчества, больницы, поликлиники.

"Мы все несем моральную ответственность, но есть лица, которые должны ответить перед законом. В настоящее время взяты под стражу директор Виктории и лицо, отвечавшее за пожарную безопасность, ушла в отставку директор департамента образования и науки, отстранен от выполнения обязанностей руководитель Киевской райадминистрации", - подчеркнул Янчук.

15 сентября 2017 года поздно вечером в одесском детском лагере Виктория произошел пожар - загорелось деревянное здание одного из корпусов.

В ГСЧС заявили, что звуко-световая противопожарная сигнализация в лагере во время пожара вечером 15 сентября была выключена.

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