В Харькове избили председателя местного филиала Демальянса

Утром двое неизвестных напали на председателя Харьковской городской организации партии Демальянс Евгения Лисичкина во дворе его дома

Сегодня утром, 18 сентября, в Харькове избили члена Демальянса и общественника-антикоррупционера Евгения Лисичкина. Об этом сообщил у себя в Facebook исполнительный директор правозащитной организации Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, информацию подтвердили коллеги Лисичкина по Харьковскому антикоррупционному центру (ХАЦ).

"Около дома, днем. Все, как несколько недель назад с Дмитрием Булахом. Мы в TIU расцениваем это как попытку давления на ХАЦ с целью остановить их расследование коррупции в местной и региональной власти", - написал Юрчишин.

Нападение произошло во дворе дома Лисичкина, атаковали его двое неизвестных. "Это уже откровенная серийность", - полагает Булах.

Сейчас, по словам коллег пострадавшего по ХАЦ, с Лисичкиным "относительно нормально", он общается с полицией и "нападавших запомнил".

Ранее в группе Громадська справа Харків Лисичкина заподозрили в связях с запрещенной в Украине Компартией.

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