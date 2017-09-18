В Харькове избили председателя местного филиала Демальянса
Сегодня утром, 18 сентября, в Харькове избили члена Демальянса и общественника-антикоррупционера Евгения Лисичкина. Об этом сообщил у себя в Facebook исполнительный директор правозащитной организации Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, информацию подтвердили коллеги Лисичкина по Харьковскому антикоррупционному центру (ХАЦ).
"Около дома, днем. Все, как несколько недель назад с Дмитрием Булахом. Мы в TIU расцениваем это как попытку давления на ХАЦ с целью остановить их расследование коррупции в местной и региональной власти", - написал Юрчишин.
Нападение произошло во дворе дома Лисичкина, атаковали его двое неизвестных. "Это уже откровенная серийность", - полагает Булах.
Сейчас, по словам коллег пострадавшего по ХАЦ, с Лисичкиным "относительно нормально", он общается с полицией и "нападавших запомнил".
Ранее в группе Громадська справа Харків Лисичкина заподозрили в связях с запрещенной в Украине Компартией.
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