Пожар в Одессе: спасшая восьмерых детей школьница выздоравливает

Катя Ной спасла из горящего здания восемь детей от восьми до десяти лет, при этом сама получила ожоги ног и верхних дыхательных путей

В реанимационном отделении Одесской областной детской больницы находится на лечении участница хореографического ансамбля "Адель" Катерина Ной, которая получила ожоги ног и верхних дыхательных путей. Об этом сообщил депутат Одесского горсовета Александр Иваницкий в Facebook, он разместил фотографию мужественной школьницы.

"Эта девочка - герой, ее родители - отличные люди, воспитавшие Человека с большим сердцем! И у нас есть будущее с такими людьми! Катя Ной спасла из горящего корпуса восемь детей от 8 до 10 лет. При этом сама получила ожоги ног и верхних дыхательных путей. Когда ее доставили в больницу - потеряла сознание", - написал Иваницкий.

Сейчас Катя находится в реанимационном отделении областной детской больницы, выздоравливает.

"Мы очень хотим увидеть тебя, Катя, снова во время выступления в составе хореографического коллектива Дома детского творчества Малиновского района", - добавил Иваницкий.

15 сентября 2017 года поздно вечером в одесском детском лагере Виктория произошел пожар - загорелось деревянное здание одного из корпусов. Погибли трое детей, двое пострадали.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.