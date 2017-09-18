В Крыму незаконно бурят скалу под Ласточкиным гнездом - ЮНЕСКО

Украина собирает доказательства для начала уголовного преследования так называемых археологов

Россия начала проведения незаконных раскопок и инженерных геологических работ, в частности бурение скалы, на которой находится памятник национального значения дворец "Ласточкино гнездо. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в отчете ЮНЕСКО за январь-июнь 2017.

"Российская оккупационная власть продолжает проводить на территории Крыма незаконные археологические исследования и раскопки (украинская власть не давала разрешения на проведение таких работ)", - говорится в тексте отчета ЮНЕСКО.

С апреля текущего года такие работы проводятся на территории между Цементной слободкой и автотрассой Керчь-Феодосия, в связи со строительством подъездных дорог к будущему Керченскому мосту. В результате этих раскопок были уничтожены фрагменты древнего Тиритакского оборонительного вала, который оккупационная власть планирует разрушить полностью.

В 2017 году Министерство культуры России выдало 13 разрешений на проведение археологических раскопок в Крыму и два разрешения на проведение работ на территории Севастополя. Это является грубым нарушением Гаагской конвенции 1954 о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Конвенция и Первый протокол к ней (в 1954 г.) Запрещает проведение любых археологических раскопок на оккупированной территории, а также любые изменения культурных ценностей.

Украина собирает доказательства для начала уголовного преследования так называемых археологов, которые в нарушение международных конвенций о защите исторических памятников и вопреки украинскому законодательству проводят незаконные раскопки на оккупированной территории Украины.

На сегодня в список лиц, незаконная деятельность которых в этой сфере регистрируется, включены 33 ученых из разных институтов Российской академии наук, которые сообщили о результатах своей работы в журналах Академии.

В отчете ЮНЕСКО отмечается, что любые мероприятия РФ в оккупированном Крыму, направленные на изменение юрисдикции в отношении объектов культурного, промышленного и технического наследия Украины, являются прямым нарушением суверенных прав Украины и общепризнанных норм и принципов международного гуманитарного права.

6 июня сообщалось, что во временно оккупированном Крыму начались работы по бурению скалы, на которой расположен памятник архитектуры Ласточкино гнездо. Так называемый директор Ласточкиного гнезда Александра Левина сообщила, что работы проходят для укрепления обрыва на случай землетрясений.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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