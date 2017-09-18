В Ивано-Франковске перевернулся автобус с паломниками из Польши

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет

В Ивано-Франковске вчера, 17 сентября, автобус с паломниками попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"В 20:20 поступило сообщение о том, что в Ивано-Франковске по улице Ольки Дучиминской пассажирский автобус Мерседес съехал в кювет и наклонился на правую сторону. К месту вызова сразу направлены спасатели Ивано-Франковска", - отметили в пресс-службе.

Автобус перевозил 34 паломников из Польши. Никто из них не пострадал.

Спасатели с помощью пневматических подушек, гидравлического инструмента и пожарного автомобиля вытащили автобус на проезжую часть дороги.





В ночь на 17 сентября в Киеве около 1:00. на ул. Большая Окружная произошло масштабное ДТП.

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