В Ивано-Франковске перевернулся автобус с паломниками из Польши
В Ивано-Франковске вчера, 17 сентября, автобус с паломниками попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
"В 20:20 поступило сообщение о том, что в Ивано-Франковске по улице Ольки Дучиминской пассажирский автобус Мерседес съехал в кювет и наклонился на правую сторону. К месту вызова сразу направлены спасатели Ивано-Франковска", - отметили в пресс-службе.
Автобус перевозил 34 паломников из Польши. Никто из них не пострадал.
Спасатели с помощью пневматических подушек, гидравлического инструмента и пожарного автомобиля вытащили автобус на проезжую часть дороги.
В ночь на 17 сентября в Киеве около 1:00. на ул. Большая Окружная произошло масштабное ДТП.
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