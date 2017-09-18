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СБУ задержала троих "минеров" Кабмина и Нацбанка

18.09.2017 16:13
Одна из задержанных сообщила о лжеминировании Кабмина из-за невыплаты зарплаты на предприятии, где работает. Второй задержанный - позвонил от скуки
СБУ задержала троих "минеров" Кабмина и Нацбанка
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией за последнюю неделю задержали троих анонимов, сообщавших о минировании зданий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В Черкассах правоохранители установили личность женщины, угрожавшей подорвать здание Кабинета министров Украины. Свои действия женщина объяснила проблемами с выплатой зарплаты на предприятии, где работает.

В Киеве сотрудники спецслужбы задержали приезжего из Черниговской области, сообщившего о "минировании" Дворца спорта. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а позвонил, по его словам, от скуки.

Как установили в СБУ, из таксофона в столице еще один аноним требовал направить на Майдан Независимости несколько патрулей, а в случае отказа угрожал подорвать здание Нацбанка. Задержан он был рядом с автоматом, из которого звонил.

Как сообщалось ранее сегодня, в Нацполиции хотят усилить наказание за ложные сообщения о минировании.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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