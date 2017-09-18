Украинцу грозит тюрьма за незаконную переправку моряков в Крым
Гражданину Украины, обвиняемому в незаконной переправке моряков через временно оккупированный Крым для дальнейшего трудоустройства их членами экипажей судов иностранного направления, грозит до семи лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.
По информации следствия, в течение 2015-2017 годов через закрытые пункты пропуска были переправлены около 100 жителей Одесской и Херсонской областей.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через границу). Ему грозит от пяти до семи лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом самовольно покидать место жительства.
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Досудебное расследование в данном производстве завершено, обвинительный акт передан в суд, сообщили в прокуратуре.
В июне 2017 года правоохранители задержали судно Bospor под флагом Молдовы, незаконно переправлявшее моряков во временно аннексированный Россией Крым.
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